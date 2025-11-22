Premier Álvarez : Jefe del INPE sería removido como parte de la reestructuración que realizará el Ejecutivo

En entrevista con Canal N, el premier Ernesto Álvarez señaló que el Gobierno contempla la salida de Iván Paredes, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de la reorganización que desarrollarán si el Congreso les otorga facultades legislativas.

"Entiendo que si, no lo hemos tratado porque no es mi sector, pero entiendo que Interior y Defensa, que están liderando el nivel operativo de esta lucha contra el crimen, lo tienen contemplado y no solamente a él, sino a una variedad de funcionarios", explicó.

Como se sabe, el jefe del INPE es cuestionado luego que medios de prensa difundieran audios, donde supuestamente se le escucha solicitando un pago de coimas. También tendría sanciones administrativas y denuncias previas mientras era abogado penalista.

RESULTADOS INMEDIATOS

De otro lado, dijo que la estrategia es intervenir los penales antes de anunciar reorganizaciones estructurales, a fin de evitar "descabezar" entidades sin contar con profesionales muy bien preparados para asumir responsabilidades en un plazo inmediato.

Finalmente, Álvarez Miranda resaltó que el Ejecutivo requiere resultados a la brevedad posible en el tema de la criminalidad, por eso le dan prioridad a los operativos en los penales, reubicaron a los reos de alta peligrosidad y retomaron el control de pabellones.