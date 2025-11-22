Congreso: rechazan pedido de Pedro Castillo para remover a legisladores que respaldaron su vacancia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) rechazó el pedido del expresidente de la República, Pedro Castillo, para excluir de los procesos en su contra a los congresistas que apoyaron su vacancia tras el golpe de Estado.

La titular del grupo de trabajo, Lady Camones informó que el exmandatario envió dos solicitudes pidiendo el retiro o inhibición de los integrantes de la subcomisión, que votaron a favor de su destitución, el 7 de diciembre de 2022.

NO PROCEDEN

Los dos documentos, fechados el 10 y 12 de noviembre, buscan que los referidos parlamentarios no intervengan en el proceso contra Castillo Terrones, que pretende inhabilitarlo por 10 años de la función pública por el golpe de Estado.

Finalmente, Camones Soriano precisó que estos oficios ya fueron respondidos, se le explicó al exmandatario que no proceden, pues las figuras de recusación e inhibición no están contempladas en el Reglamento del Congreso.