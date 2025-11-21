Patricia Juárez sobre salvoconducto para Betssy Chávez: “El Estado peruano no debe otorgárselo”

A más de dos semanas de haberse conocido la noticia que Betssy Chávez se encuentra en la embajada de México en Lima, por lo que, el Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra la expremier y orden de captura internacional, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, hizo un pedido al Gobierno de José Jerí.

De acuerdo a la parlamentaria, el Ejecutivo debería negarle la entrega del salvoconducto a Chávez Chino, ya que, debería responder a las autoridades de justicia por su implicancia en el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

“Ella está aún en la embajada (de México) y a la espera del salvoconducto, yo creo que el Estado peruano no debe otorgárselo. Tengo entendido que se han iniciado consultas a efectos de revisar los tratados que tenemos en base a esos temas”, comentó.

BETSSY CHÁVEZ QUIERE IRSE DEL PERÚ

A pesar de que allegados a Betssy Chávez sostienen que existe una persecución política en contra de la expremier, Patricia Juárez negó tajantemente ello, sin embargo, aseguró que la extitular de la PCM tiene planeado dejar el Perú sin que las autoridades se den cuenta. “Hay peligro de fuga, sino que hace asilada en la embajada de México, quiere irse del país”.