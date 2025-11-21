Carlos Álvarez propone pena de muerte para criminales: “Los mandaremos al paredón a fusilarlos”

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, el precandidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, compartió las propuestas que le gustaría cumplir si llega a Palacio de Gobierno el próximo año.

Durante una entrevista en Exitosa, Álvarez Loayza reiteró una vez más, la intención de aplicar la pena de muerte en el Perú ante los elevados índices de casos criminales que se vienen registrando diariamente. Además, dejó en claro que retirará al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Aquellos asesinos y peruanos en flagrancia, mandarlos al paredón. Fusilarlos aplicando la pena de muerte en el Perú dentro de la ley, aplicando todos los pasos, modificando la Constitución, el Código Penal, denunciando el Pacto de San José, esperando el año ante el secretario de la OEA, todos los pasos que hay que dar legalmente, no fusilando como loco", comentó el aspirante a la presidencia.

LAMENTA INEPTITUD DE LAS AUTORIDADES

Producto a los constantes hechos delincuenciales que se registran en el Perú, Carlos Álvarez, lamentó la ineptitud de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, por el trabajo que vienen realizando en materia de seguridad. "Me duele como peruano, que mi país es un baño de sangre".