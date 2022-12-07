Pedro Castillo sobre Maricarmen Alva: “Me dijo que le de dos ministerios para quedarme hasta 2026”

En medio de una nueva audiencia en el juicio oral por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo hizo una increíble revelación sobre la expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva, durante un viaje al interior del país.

De acuerdo al exmandatario, Alva Prieto le solicitó que le diera dos carteras ministeriales, con el propósito de mantenerlo hasta el fin de su gestión en Palacio de Gobierno, sin embargo, Castillo Terrones se negó a la petición de la militante de Acción Popular.

“Cuando subo al helicóptero me encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Maricarmen (Alva), hace un cambio con mi seguridad, se sienta a mi lado y se toma un selfie. No le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario (...) Cuando se sienta a mi lado me codea y me dice necesito dos ministerios para que te quedes hasta 2026", mencionó.

NO TE METAS CON MI FAMILIA

Adicional a ello, Pedro Castillo indicó que Maricarmen Alva, le prohibió entrometerse en los asuntos de la empresa en la que laboraba su esposo. “No me toques a la agroexportadora de Ica porque ahí trabaja mi marido".