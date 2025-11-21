Política

Arturo Fernández: Prófugo exalcalde de Trujillo solicitó asilo político en Argentina

El exburgomaestre, sentenciado a prisión por difamación agravada, cuenta con refugio provisional en tierras gauchas mientras se resuelve su solicitud de asilo político.



El prófugo exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, solicitó asilo político al gobierno de Argentina, país al que ingresó ilegalmente hace dos meses, luego que el Poder Judicial (PJ) lo sentenció a un año de presión efectiva por el delito de difamación agravada.

Según informó el diario El Clarín de Argentina, el exburgomaestre pidió refugio y hoy se encuentra viviendo en la ciudad de San Fernando, ubicado en la provincia de Buenos Aires, gracias a un documento provisional que le otorgó el Ministerio del Interior de dicho país.

El citado medio precisó que la estadía de Fernández Bazán en tierras gauchas está fijada hasta el 9 de febrero del 2026. Durante ese periodo de tiempo, el exalcalde podrá realizar "tareas remuneradas, alojarse, estudiar y acceder a los servicios de salud públicos".

A LA ESPERA DEL ASILO

En declaraciones para Willax, Fernández Bazán explicó que se encuentra a la espera de su audiencia por la solicitud de asilo político que presentó. Mientras tanto, señaló que la vigencia de su refugio provisional es por 3 meses, con opción a ser renovado por más tiempo.

"Me solicitaron asilo político y me han dado refugio provisional hasta tener audiencia con mis abogados de la Defensoría del Pueblo de Argentina, porque han visto las pruebas", sostuvo.


