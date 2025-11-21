Congresista Camones pide que policía entre a la embajada de México y detenga a Betssy Chávez

La legisladora de Alianza para el Progreso (APP) Lady Camones, sugirió que la policía entre a la residencia de la embajada de México para detener a la expemier Betssy Chávez, que se encuentra asilada en dicha legación diplomática.

Como se sabe, hoy el juez Juan Checkley revocó la medida de comparecencia con restricciones que se le impuso hace unas semanas a Chávez Chino, y ordenó 5 meses de prisión preventiva en su contra; asimismo, dispuso su captura.

RESPETAR LA SOBERANÍA

"El gobierno tiene que hacer respetar la soberanía y autonomía de nuestro país. En este caso, repito, no se trata de una persecución política, ella está inmersa en una investigación que lo está haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial", dijo.

Cuando se le inquirió si respetar la soberanía implicaría el uso de la fuerza, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), respondió: "A mi parecer, sí. Ya tenemos procedentes de otros países", declaró a Perú 21.

POLICÍAS ECUATORIANOS

Esto, en alusión a lo ocurrido el 5 de abril de 2024 cuando policías ecuatorianos entraron a la embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción y que permanecía en dicha sede desde diciembre del 2023.