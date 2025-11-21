Política

Hace 41 minutos

Congreso aprobó dictamen que plantea la creación de la Universidad Nacional de Pataz en La Libertad

La iniciativa, impulsada por el legislador Américo Gonza, plantea que la nueva casa de estudios cuente con facultades alineadas a la demanda laboral local y nacional.



Con 72 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó anoche, en primera votación, el dictamen que crea la Universidad Nacional de Pataz (UNP) en La Libertad. La propuesta será sometida a una segunda votación dentro de siete días.

La iniciativa, impulsada por el congresista Américo Gonza, plantea que la nueva casa superior de estudios cuente con facultades alineadas a la demanda laboral local y nacional. Entre ellas destacan Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Empresariales.

MAYOR PRESUPUESTO

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, sostuvo que la creación de la UNP permitirá ampliar el acceso a la educación superior para más de 1 500 jóvenes que egresan cada año de la secundaria en la provincia.

El proyecto señala que la implementación de la UNP se financiará con recursos propios, canon minero y fondos estatales. Los congresistas que votaron en contra señalaron que varias universidades nacionales piden más presupuesto para seguir funcionando.


Temas Relacionados: CongresoDictamenLa LibertadPatazUniversidadVotación

También te puede interesar:

BANNER