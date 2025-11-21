Congreso aprobó dictamen que plantea la creación de la Universidad Nacional de Pataz en La Libertad

Con 72 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó anoche, en primera votación, el dictamen que crea la Universidad Nacional de Pataz (UNP) en La Libertad. La propuesta será sometida a una segunda votación dentro de siete días.

La iniciativa, impulsada por el congresista Américo Gonza, plantea que la nueva casa superior de estudios cuente con facultades alineadas a la demanda laboral local y nacional. Entre ellas destacan Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Empresariales.

MAYOR PRESUPUESTO

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, sostuvo que la creación de la UNP permitirá ampliar el acceso a la educación superior para más de 1 500 jóvenes que egresan cada año de la secundaria en la provincia.

El proyecto señala que la implementación de la UNP se financiará con recursos propios, canon minero y fondos estatales. Los congresistas que votaron en contra señalaron que varias universidades nacionales piden más presupuesto para seguir funcionando.