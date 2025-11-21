Política

Caso Betssy Chávez: premier Álvarez dice que incursión a embajada mexicana es una hipótesis negada

Señaló que la exfuncionaria -procesada por rebelión tras el autogolpe de Pedro Castillo- no podrá abandonar Perú sin un salvoconducto que, por el momento, el Gobierno no otorga.

El premier Ernesto Álvarez Miranda rechazó la posibilidad que la policía irrumpan en la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en esa legación diplomática.

En entrevista con Canal N, el funcionario calificó esa opción como una “hipótesis negada” y reafirmó que “Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino ni hermano”.

CONSULTA DE LA OEA

Asimismo, el jefe del Gabinete reiteró que Chávez Chino -procesada por rebelión tras el  autogolpe del expresidente Pedro Castillo- no podrá abandonar Perú sin un salvoconducto que, por el momento, el Gobierno se niega a otorgar.

El Ejecutivo señaló que previamente someterá a consulta de la OEA una posible modificación de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. “No se sabe el tiempo que demoren esas aclaraciones”, explicó el funcionario.


