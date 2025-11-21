Caso Betssy Chávez: premier Álvarez dice que incursión a embajada mexicana es una hipótesis negada

El premier Ernesto Álvarez Miranda rechazó la posibilidad que la policía irrumpan en la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en esa legación diplomática.

En entrevista con Canal N, el funcionario calificó esa opción como una “hipótesis negada” y reafirmó que “Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino ni hermano”.

CONSULTA DE LA OEA

Asimismo, el jefe del Gabinete reiteró que Chávez Chino -procesada por rebelión tras el autogolpe del expresidente Pedro Castillo- no podrá abandonar Perú sin un salvoconducto que, por el momento, el Gobierno se niega a otorgar.

El Ejecutivo señaló que previamente someterá a consulta de la OEA una posible modificación de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. “No se sabe el tiempo que demoren esas aclaraciones”, explicó el funcionario.