Adriana Tudela exige inhabilitación para Pedro Castillo por golpe de Estado en 2022

Luego de no obtenerse los votos necesarios para inhabilitar a Betssy Chávez para que pueda ejercer un cargo público, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, mostró su disconformidad por la decisión que se tomó el Parlamento.

Por medio de sus redes sociales, la legisladora lamentó que sus colegas no hayan recordado lo suscitado el 7 de diciembre de 2022 con la expremier y Pedro Castillo, quien de acuerdo a Tudela Gutiérrez también debería prohibirse su participación en los comicios electorales.

“Betssy Chávez debe ser inhabilitada por haber sido parte del golpe de Estado que dio Pedro Castillo, él también debe ser sancionado políticamente. No podemos pasar por agua tibia este ataque a los fundamentos de nuestra democracia”, posteó en su cuenta de X.

RECORDÓ LO SUCEDIDO EN 2022

En la publicación difundida, Adriana Tudela recordó lo que sucedió el 7 de diciembre del 2022, fecha en la que Pedro Castillo compartió un mensaje a la Nación donde anunciaba el cierre del Congreso de manera ilegal. “Pretendieron acabar con la democracia, para implantar un régimen totalitario”.