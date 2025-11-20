Congreso: Aprueban norma que dispone compensación a usuarios por interrupción del servicio de agua

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la norma que dispone la devolución del dinero y la entrega de una compensación a todos los usuarios que hayan sufrido la interrupción injustificada del servicio de agua potable y alcantarillado.

La propuesta fue sustentada por la congresista y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte Mamani, señaló que la normativa busca garantizar la continuidad del servicio y evitar repercusiones económicas ante interrupciones imprevistas que afecten la calidad de vida de los usuarios.

"No es aceptable que los usuarios, quienes ya financian a través de sus recibos las pólizas de seguro de las empresas prestadoras, queden sin un resarcimiento justo ante cortes injustificados que afectan su dignidad y su vida cotidiana", dijo.

SOBRE LA COMPENSACIÓN

Cabe precisar que la norma establece que, ante cualquier interrupción injustificada del servicio por parte de la empresa prestadora, este deberá devolver el pago correspondiente al periodo afectado, además de una compensación económica al usuario por las molestias causadas.