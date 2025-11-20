Mario Vizcarra revela que no indultaría a Dina Boluarte si llega a la presidencia: “Fue un títere del Congreso”

A poco menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, el hermano de Martín Vizcarra y precandidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, reveló que, de llegar a Palacio de Gobierno, no indultaría a Dina Boluarte, por haber sido manipulada por el Congreso durante su gestión.

En una entrevista en Exitosa, el pariente del exmandatario reveló que Boluarte Zegarra se dejó utilizar por diversos grupos parlamentarios que solo buscaban beneficiarse. Además, recordó que la exdignataria hizo caso omiso a los fallecidos durante las protestas que se dieron hace dos años atrás en diversas regiones del país.

"Definitivamente, no existe una posibilidad de que si quiera yo proponga un indulto en el caso de que Dina esté presa. Jamás, yo podría siquiera suponer o proponer un indulto a una persona no solamente que ha sido un títere de la mafia congresal, sino también ha sido indolente en las marchas del 2023 donde murieron más de 50 personas", comentó.

CREE QUE SU HERMANO ES INOCENTE

En medio del tramo final del juicio contra Martín Vizcarra, Mario Vizcarra considera que hermano saldrá libre de todas las imputaciones en su contra. “Estamos seguros que se dictará la completa inocencia de Martín Vizcarra porque no hay nada, ni siquiera hay indicios claros”.