Patricia Juárez tras negarse inhabilitación a Betssy Chávez: “Primó el blindaje de la izquierda”

Luego de que el Congreso no aprobará inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez para que no pueda ejercer un cargo público, la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, lamentó la decisión de algunos colegas durante las votaciones.

En medio de una entrevista en Canal N, Juárez Gallegos aseguró que las personas que tienen la misma ideología de la expremier lograron salvarla, sin embargo, hizo un llamado a los legisladores a no olvidar lo que sucedió el 7 de diciembre de 2022.

“Habría preguntarles a los que votaron en contra (de la inhabilitación). ¿Por qué piensan que Betssy Chávez no es una de las autoras principales del golpe de Estado? Ahora es una persona que está eludiendo a la justicia. Creo que ha primado un blindaje de la izquierda por motivos electorales”, indicó la parlamentaria.

SOBRE POSTULACIÓN DE PEDRO CASTILLO EN 2026

Tras confirmarse que Pedro Castillo buscará alcanzar un puesto en la cámara de senadores en las elecciones del 2026, Patricia Juárez considera que el exmandatario no volverá a tener la misma aceptación que consiguió en 2021.

“La corriente en América Latina es diferente. Lo que ha ocurrido en Bolivia, Argentina y ahora Chile, nos muestra que la gente ya no cree en esos discursos absurdos que ha tenido mucho los militantes de la izquierda”, comentó.