Alejandro Cavero arremete contra Raúl Noblecilla y lo llama "gran pitucón engreído y fracasado"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, participó de la sesión de la Comisión Permanente en donde se debatió el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expremier Betssy Chávez.

Durante su intervención, el parlamentario arremetió contra Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino que participó en la sesión y que tuvo duros calificativos para los congresistas. Al respecto, el legislador no dudó en cuestionar su defensa y lo llamó "gran pitucón frustrado".

"Me sorprende que despotrique permanentemente contra el Congreso y después diga que quiere postular al Congreso (...) este señor ha hablado de las grandes familias, este señor es el gran pitucón de los engreídos, de los envidiosos, de los fracasados (...)", manifestó.

SUSPENSIÓN

Por otra parte, Cavero Alva recordó que el abogado Noblecilla fue suspendido por dos meses para ejercer su profesión, motivo por el cuál cuestionó su participación en el debate de la Comisión Permanente: "Un abogado suspendido, ¿Por qué?, por intentar mentirle al Poder Judicial", sostuvo.