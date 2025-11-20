José Jerí culpa al Estado por casos criminales en La Libertad: “Ha dejado que crezca”

En medio de su visita a La Libertad con el propósito de atender las demandas de la ciudadanía, el presidente José Jerí se pronunció sobre la ola criminal que azota la provincia y aseguró que las autoridades que han pasado por Palacio de Gobierno han hecho caso omiso a esta problemática.

Además, el mandatario culpó a los expresidentes y gobernadores regionales de no prestarle atención a las denuncias delincuenciales que realizaban los pobladores, provocando que la inseguridad ciudadana continué expandiéndose en la ciudad.

“Las autoridades de aquel momento tuvieron eso (base de datos) como una fuente para poder golpear la criminalidad que ha ido creciendo, pero han sido cómplices; el Estado ha sido cómplice, ha dejado por omisión que esto crezca. Nadie lo quiso ver. Todas las extorsiones de hace un mes, dos meses o cuatro meses han estado planeadas mediante estas llamadas que están registradas, pero nadie quiso mover un dedo”, declaró.

PIDE CREER EN EL TRABAJO DEL EJECUTIVO

Tras escuchar el malestar de los ciudadanos de La Libertad, José Jerí hizo un llamado a los pobladores para que puedan creer en el trabajo que viene realizando el Ejecutivo en materia de seguridad. “En principio quiero decirles que las cosas van a cambiar (…) Hay que tener confianza en las autoridades”.