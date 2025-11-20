Víctor Andrés García Belaúnde sobre el Reinfo: "Hay que terminarlo, ya tiene más de 20 años"

El precandidato presidencial por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del año 2027.

En entrevista para Canal N, el también exparlamentario cuestionó que se pretenda ampliar nuevamente el Reinfo y precisó que las autoridades deben dar fin a su vigencia e implementar reformas de fondo en el sector minero.

"Yo creo que el Reinfo terminó, hay que terminarlo, ya tiene más de 20 años, pero hay que hacer una serie de reformas importantes en el sector minero, quizás un nuevo código de minería, quizás un impuesto a las sobre ganancias. Están ganando como nunca se ha visto en la minería (...)", dijo.

LA MINERÍA Y LOS PARTIDOS

Por otra parte, García Belaúnde señaló que la minería informal se ha infiltrado en algunos partidos políticos, sin embargo, descartó que este sea el caso de AP: "Yo no conozco a ningún minero informal o ilegal que esté inscrito en Acción Popular", sostuvo.