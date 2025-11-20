Renovación Popular anuncia moción de censura contra Waldemar Cerrón

Al igual que Fuerza Popular, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que su bancada ha presentado una moción de censura contra el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, después de los incidentes que se registraron en la Comisión Permanente con el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla.

En el comunicado compartido por la parlamentaria, se puede leer que el integrante de Perú Libre no llevó una sesión tranquila. Además, cuestionaron su trabajo por haber dejado que la defensa legal de la expremier falte el respeto a los legisladores.

“(Waldemar Cerrón) no ha garantizado el respeto a la majestad de la institución del Congreso de la República y con ello a todos los congresistas al permitirle irregularmente participar en la sesión a un abogado que se encontraba inhabilitado por el colegio de abogados de Lima para ejercer la defensa legal", indican en el pronunciamiento de la bancada.

PROBLEMAS CON RAÚL NOBLECILLA

Durante su participación, Raúl Noblecilla se enfrascó en un cruce de palabras con la integrante de Fuerza Popular, Martha Moyano, asegurando que durante la gestión de Alberto Fujimori se vivió una dictadura, palabras que causaron la molestia de los integrantes del grupo político.