Diana Gonzales cuestiona a José Jerí por no fijar postura sobre Reinfo: "Hay un silencio cómplice"

La congresista y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, se pronunció luego que su grupo de trabajo aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del año 2027.

En declaraciones para RPP, la parlamentaria de Avanza País cuestionó al gobierno del presidente José Jerí por no fijar una postura respecto a este tema. Alegó que "existe un silencio cómplice" en el Ejecutivo sobre la ampliación del Reinfo.

"Definitivamente hay un problema en el Ejecutivo desde que se quedan callados y hay un silencio cómplice que da pase a esta prórroga", manifestó Gonzales al citado medio.

SOBRE PREMIER ÁLVAREZ

Asimismo, Gonzales Delgado cuestionó las recientes declaraciones del premier Ernesto Álvarez Miranda, quien señaló que el gobierno aún "no ha tomado posición como tal" sobre el tema en cuestión.

"Leí la entrevista del señor primer ministro (Ernesto Álvarez) que se pronuncia en contra de la reincorporación de los 50 mil registros (excluidos del Reinfo), porque de la prórroga (de la norma) no leí nada. Finalmente, la bancada de José Jerí vota a favor de este texto (para la ampliación). Es José Jerí con una bancada y con un premier que no coinciden. No entiendo", sostuvo.