Presidente José Jerí advierte a organizaciones criminales durante visita a Trujillo: “Van a caer”

El presidente de la República lanzó un contundente mensaje a las organizaciones criminales durante su visita a la región La Libertad.

El presidente de la República, José Jerí, lanzó un contundente mensaje a las organizaciones criminales durante su visita a la región La Libertad, la segunda parada de su agenda de recorridos por diversas zonas del país. “Van a caer”, dijo el jefe de Estado al asegurar que su gobierno busca escuchar las demandas ciudadanas y atender, de manera prioritaria, la creciente inseguridad.

Durante la mañana, Jerí participó en una ceremonia protocolar y luego se trasladó al penal El Milagro, donde se evidenció la vulnerabilidad del sistema penitenciario al hallarse quince paquetes de droga y objetos punzocortantes. Según señaló, estos desplazamientos no solo cumplen una labor de supervisión, sino también de respaldo a los operativos contra el crimen.

El mandatario indicó que las políticas de Estado que heredó tras la vacancia de Dina Boluarte estaban “desfasadas” y que es necesario introducir cambios urgentes. En esa línea, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que Trujillo continuará en estado de emergencia, pero ahora bajo la estrategia 50/50, que implica que la mitad de los efectivos policiales patrullará las calles vestidos de civil.

ESTADO DE EMERGENCIA

La agenda del presidente incluyó también una visita a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri), donde respondió a los cuestionamientos contra su gobierno por la prolongada aplicación de estados de emergencia. Jerí reafirmó que estas medidas forman parte de una estrategia integral para frenar el avance del crimen organizado en el norte del país.