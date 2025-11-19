Aníbal Quiroga: "Si Betssy Chávez no es inhabilitada será candidata y probablemente elegida"

El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, se pronunció luego que el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

En entrevista para Canal N, el letrado advirtió que, al no ser inhabilitada, Chávez Chino, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, no tendrá ningún impedimento para postular nuevamente al Congreso en las próximas Elecciones.

"Si Betssy Chávez no es inhabilitada y no tiene una condena judicial, va a ser candidata y probablemente va a ser elegida y muy probablemente la vamos a tener en el Congreso el próximo año y eso es obra de lo que ha pasado hoy día en el Congreso", dijo.

SOBRE PEDRO CASTILLO

En ese sentido, Aníbal Quiroga señaló que Pedro Castillo también podría llegar al Congreso de no ser inhabilitado. Recordemos que el golpista anunció su candidatura al Senado por el partido Juntos por el Perú.