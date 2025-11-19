Norma Yarrow critica a congresistas que salvaron a Betssy Chávez de inhabilitación

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció luego que el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expremier Betssy Chávez Chino.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente a los legisladores que se opusieron a la inhabilitación de Chávez Chino y los acusó de "Defender a una golpista".

"Vean quiénes votaron para blindar a una golpista. Se opusieron a inhabilitar a Betssy Chávez, alguien que solo se ha burlado de todos los peruanos", se lee en el tuit publicado por Yarrow Lumbreras.

SOBRE LA VOTACIÓN

Cabe precisar que con 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, el Legislativo no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar a Chávez Chino, pues era necesario que al menos los dos tercios de los parlamentarios presentes respalden la medida.