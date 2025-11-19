Congreso: Presentan reconsideración para inhabilitar a Betssy Chávez tras no alcanzar votos

Tras no alcanzar los votos necesarios para inhabilitar a Betssy Chávez, el congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, presentó una reconsideración de la votación con el objetivo de lograr la sanción contra la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo.

La solicitud llega después de que el Pleno registrara este miércoles 56 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, insuficientes frente a los dos tercios requeridos, es decir 67 votos.

Castillo cuestionó la actuación de Chávez y señaló que parte del Congreso avalan un golpe de Estado mal hechos de Pedro Castillo. “Debe inhabilitarse totalmente a la señora Betssy Chávez por apoyar el golpe de Estado con Pedro Castillo. He presentado y he firmado la reconsideración de esa votación”, afirmó a su salida del Pleno.

RECONSIDERACIÓN COMO VÍA PARA REVERTIR LA DECISIÓN DEL PLENO

La moción de reconsideración busca revisar la decisión inicial tras la falta de participación de 28 miembros de la Comisión Permanente, uno de los factores que Castillo y otros legisladores argumentan como relevante para reconsiderar la votación.

El legislador mantiene la esperanza de que su reconsideración prospere y permita que Chávez quede inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos, tal como lo proponían los congresistas que impulsaron la medida original.