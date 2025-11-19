Zaira Arias reitera que cobrará sueldo mínimo en el Congreso: “El resto será para el pueblo”

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, la exintegrante de Perú Libre, Zaira Arias, solicitó que se respete su integración al Congreso como accesitaria de Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de cárcel por supuestos vínculos con Sendero Luminoso.

En el post difundido, Arias Berrocal reiteró una vez más de llegar a un curul en el Parlamento, solo cobrará el sueldo mínimo, y lo restante será distribuido en diversos sectores de la población, quienes merecen un aumento en sus salarios.

“Yo voy a cobrar sueldo mínimo (1,130 soles) y si ellos quieren cobrar más, deberían primero subir el salario del pueblo (…) voy a coger ese (resto del) dinero y se lo voy a devolver al pueblo”, comentó en su grabación.

CONTINUARÁ ENFRENTANDO AL CONGRESO

Zaira Arias dejó un mensaje claro a los actuales integrantes del Congreso en respetar su integración al Parlamento, caso contrario seguirá alzando su voz de protesta. “No van a poder conmigo. Yo voy a ser leal a mi pueblo y simplemente no me voy a callar”.