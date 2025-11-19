Yonhy Lescano sobre golpe de Estado de Pedro Castillo: “Cometió una infracción constitucional”

A menos de un mes de cumplirse tres años del fallido golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el precandidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, salió en defensa del expresidente que se encuentra recluido en Barbadillo.

En una entrevista que brindó a RPP, el excongresista de Acción Popular aseguró que Castillo Terrones en ningún momento cometió un accionar ilícito, sin embargo, no respetó los artículos de la Constitución Política.

“Castillo se ha puesto al margen de la Constitución. Eso es infracción constitucional, no es delito. Hay ladrones que están en las calles paseando, ladrones probados que estuvieron en el poder, que no les pasa nada”, manifestó.

SOBRE ASILO POLÍTICO DE BETSSY CHÁVEZ

A más de dos semanas de conocerse la noticia que la expremier Betssy Chávez solicitó asilo político en la embajada de México, Yonhy Lescano aseguró que la decisión dependerá de las evaluaciones que realicen las autoridades de la nación azteca. “Creo que cualquier país puede dar asilo si ve y considera que una persona requiere ponerse a buen recaudo”.