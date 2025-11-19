Avanza País rechaza ampliación del Reinfo: "Favorece la continuidad de actividades ilícitas"

A través de sus redes sociales, el partido Avanza País se pronunció luego que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del año 2027.

Mediante un comunicado, el partido del Tren expresó su enérgico rechazo al dictamen aprobado el día de ayer en el grupo de trabajo presidido por el congresista Víctor Cutipa y precisó que estas acciones favorecen "la continuidad de actividades ilícitas".

"Dicha medida, lejos de fortalecer el proceso de formalización minera, crea condiciones que favorecen la continuidad de actividades ilícitas que dañan la seguridad y el futuro del país", señala el comunicado.

En ese sentido, Avanza País instó a la Representación Nacional a reconsiderar su postura respecto a este tema en las siguientes instancias: "Instamos con Firmeza al Congreso de la República a evitar convertirse en cómplices de una decisión que debilita la institucionalidad y pone en riesgo a miles de familias peruanas", sostuvo.