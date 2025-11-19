Pedro Castillo cuestiona trabajo de la Fiscalía: “No demuestren el delito que me imputan”

En medio de una nueva audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el expresidente cuestionó el trabajo que vienen realizando los miembros de la Fiscalía, ya que, hasta el momento no comprueban ante la ciudadanía que cometió un accionar ilícito.

En ese sentido, el exmandatario también salió en defensa de su exministro Roberto Sánchez Palomino, asegurando que buscan implicarlo en el hecho, sin embargo, no podrán demostrar su participación, por lo que, está decepcionado por la justicia en el país.

"El Ministerio Público está dando algunos signos de desesperación, porque en este juicio no ha podido demostrar este delito que me ha imputado. En el tema del delito de rebelión, nos imputan la coautoría, conjuntamente con el congresista Roberto Sánchez, y ahora, resulta que la misma Fiscalía está de defensor de mi coautor. Yo estoy totalmente desconcertado", declaró.

PEDRO CASTILLO IRÍA A LA CÁRCEL

A pesar de que el Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión efectiva contra Pedro Castillo, diversos especialistas de la materia aseguraron que el exmandatario podría recibir una condena de más de 10 años de cárcel.