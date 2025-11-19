Migraciones emitió 90 órdenes de expulsión a extranjeros durante primer mes de estado de emergencia

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, realizó más de cien operativos de verificación en Lima y Callao durante el estado de emergencia. En estos procedimientos se revisó la situación migratoria de más de 2,200 extranjeros, identificando que 411 se encontraban en condición irregular.

Como resultado de estas acciones, la institución aplicó 90 órdenes de expulsión mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) contra quienes incumplieron la norma migratoria. La ejecución de estas medidas estuvo a cargo de la Policía Nacional.

Alcance del procedimiento

Las intervenciones a nivel nacional en el último mes permitieron a la PNP intervenir a más de 17,360 extranjeros. De este total, Migraciones identificó que 1,387 se hallaban en situación irregular, lo que derivó en 316 órdenes de expulsión.

Según informó la Superintendencia, el PASEE se aplica a extranjeros que vulneran la seguridad migratoria, representan una amenaza a la seguridad nacional o no cumplen con su obligación de identificarse. Este procedimiento puede concluir con una orden de expulsión en un plazo de 24 horas.