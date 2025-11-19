Congreso aprueba dictamen que permite ingresar alimentos y agua a conciertos

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso aprobó hoy el dictamen que propone proteger la salud de los consumidores estableciendo normas para el ingreso de agua y alimentos para consumo personal en conciertos.

La iniciativa se sustenta en los proyectos de ley 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR, obteniendo 8 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención durante la sesión de dicho grupo de trabajo.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Katy Ugarte, el beneficio de la medida radica en restablecer "el equilibrio entre consumidores y organizadores, evitando que los ciudadanos sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados o sin alternativas razonables".

Impacto y competencia

La medida define que "los organizadores seguirán obteniendo ingresos por la venta interna de alimentos y bebidas, pero en un entorno de competencia abierta, lo que incentivará la mejora de la calidad, la innovación y los precios justos".

El documento también establece que la iniciativa "fortalece el rol del Indecopi como autoridad en materia de consumo, dotándolo de una norma expresa que clarifica su competencia fiscalizadora y le permite actuar preventivamente".

Postura de parlamentaria Tudela

Durante el debate, la congresista Adriana Tudela sostuvo que "mantenía su posición de que esta medida atenta contra la libertad de empresa y la libertad de contratación; la medida va a tener un impacto en el precio que van a pagar los consumidores". La parlamentaria también señaló que "debían precisarse algunos conceptos" dentro del texto aprobado por la comisión legislativa.