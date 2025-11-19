Betssy Chávez: Congreso debate hoy inhabilitarla por 10 años por caso golpe de Estado

El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy, miércoles 19 de noviembre, el informe final que recomienda la inhabilitación de la administración pública por 10 años de la expremier Betssy Chávez por el caso golpe de Estado.

La Junta de Portavoces de este poder del Estado programó la sesión para las 3:00 p.m., con la presencia de la exministra de Cultura, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, su abogado y la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones.

El informe recaído en la Denuncia Constitucional N.º 351, acusa a la expremier de infringir los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución debido a su "participación activa" durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el expresidente Pedro Castillo Terrones. Como sanción, se plantea inhabilitarla por diez años para el ejercicio de la función pública.

Fundamentos de la sanción

El texto aprobado por la SAC a finales de septiembre último concluye que al haber transgredido la Constitución, le corresponde ser sancionada con el artículo 100 de la carta magna, estando impedida de ejercer la función pública por 10 años y con ello, una eventual participación en las próximas elecciones generales. La Comisión Permanente aprobó el documento el 29 de setiembre durante una sesión donde se evaluaron los cargos contra la exfuncionaria.

Infracción comprobada y pedido fiscal

En aquella sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que la propuesta para inhabilitar a Chávez es una "consecuencia necesaria de la infracción comprobada y como garantía de la preservación del orden democrático y la supremacía de nuestra Constitución". El juicio oral por el presunto delito de rebelión que afronta la expremier está llegando a sus alegatos finales, donde la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 a 25 años de prisión.