Congreso: subcomisión aprueba informe que recomienda inhabilitar a cuatro fiscales supremos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que propone inhabilitar por 10 años a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este lunes el informe final de la Denuncia Constitucional 528, que propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana y a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.

La decisión se tomó durante la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo presidido por la congresista Lady Camones Soriano (APP). La denuncia fue presentada por los parlamentarios Fernando Rospigliosi (FP), José Cueto (HyD) y Alfredo Azurín (SP). La votación culminó con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El informe, cuyo ponente fue el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD), recomienda además acusar a los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y por actuar como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones.

Según el documento aprobado, los fiscales mencionados habrían incurrido en irregularidades al emitir la Resolución 2246-2024, del 14 de octubre de 2024, mediante la cual se aprobó un reglamento que, según la Subcomisión, vulneró la Ley 32130, norma que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la labor de investigación de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales. Se señala que dicho reglamento habría implicado una presunta usurpación de funciones policiales.

PROCEDIMIENTO

El informe ahora deberá seguir el procedimiento correspondiente en la Comisión Permanente y, posteriormente, en el Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la acusación y la eventual inhabilitación de los magistrados.