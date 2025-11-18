Guido Bellido tras ampliación del Reinfo: Pudo ser por 4 años

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte, se pronunció luego que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027.

En entrevista para Exitosa, el también expremier señaló que su despacho presentó un proyecto de ley para que la ampliación del Reinfo sea por 4 años. En ese sentido, cuestionó que el Congreso no haya tomado en cuenta su propuesta.

"Mi despacho ha presentado un proyecto de ley planteando la ampliación por un periodo de cuatro años. Lamentablemente la comisión ha visto por conveniente dos. Hay que atender lo que ha sucedido: el anterior presidente ha preparado la ley MAPE, lamentablemente un sector mayoritario del Congreso no ha querido aprobar", dijo.

SOBRE EL MINEM

Por otra parte, Bellido Ugarte precisó que en lo que va del año, el Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido con formalizar a 10 personas inscritas en el Reinfo y señaló que se ha llevado una gestión deficiente por parte de las autoridades.

"El acervo documentario no se ha completado en poder transferir. Muchos de los que tienen Reinfo, casi el 100 %, ellos trabajan en zonas donde el Estado ya ha determinado áreas para explotación mineras. Lo que pasa es que esas están concesionadas por otras empresas grandes que pagan $3 por esa vigencia", sostuvo.