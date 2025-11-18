Ronald Atencio sobre cuarta postulación de Keiko Fujimori: “Solo busca impunidad”

Después de que anunciara que será precandidata presidencial con Fuerza Popular con el propósito de postular por cuarta vez a las elecciones generales, el candidato de Venceremos, Ronald Atencio, opinó sobre el nuevo intento de Keiko Fujimori para llegar a Palacio de Gobierno.

En medio de una entrevista en la Roro Networks, el abogado de Guillermo Bermejo, cuestionó la decisión de la lideresa del partido naranja y enfatizó que tiene como propósito llegar al Ejecutivo con la finalidad de quedar libre de los casos que se le investigan.

“Lo único que busca Keiko es impunidad, no hay otra explicación porque si tuviera propuestas de cambios para el país, ya lo hubiese hecho con su bancada (…) Lo único que busca es perpetuarse en el poder y tener impunidad, porque sino estaría en estos momentos en un penal”, comentó el aspirante presidencial en las elecciones del próximo año.

CRITICA A RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Ronald Atencio también fue consultado sobre la participación en los comicios del 2026 y recordó que el líder de Renovación Popular prometió que no iba a tentar la presidencia e iba a cumplir su periodo como alcalde de Lima. “Dijo que no iba a postular. Es un candidato que trae chatarra y que quiere vender gato por liebre”.