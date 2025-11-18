Herrera Descalzi critica ampliación del Reinfo: "Representa una salida para el blanqueo de dinero"

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, se pronunció luego que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta diciembre del año 2027.

En entrevista para Canal N, el extitular del Minem señaló que la decisión adoptada en el Parlamento no le resulta sorpresiva, sin embargo, expresó su preocupación por los efectos que esta medida podría tener en el control de actividades ilícitas.

"Para mi no constituye sorpresa, yo suponía que esto iba a ocurrir (...) sí me causa preocupación porque es extender una fuente que, además de todos los problemas propios de la minería, representa una salida para el blanqueo de dinero de otras economías ilegales, como el narcotráfico y la extorsión", dijo.

Asimismo, Herrera Descalzi enfatizó en otros efectos negativos que traería la ampliación del Reinfo sin una norma legal definitiva: "Estamos dándole pase a la minería informal y contrayendo la opción de la minería formal", sostuvo.