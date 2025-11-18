Vladimir Cerrón pone condición para ayudar a policía: “Lo opero, si cambian mi situación judicial”

Después de que se conociera el caso del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Roger Quispe Aranda, quien resultó con graves daños cerebrales tras sufrir un accidente laboral, el prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció en las redes sociales.

En una publicación compartida, el exgobernador de Junín reveló que tiene la intención de ayudar al agente de la PNP, sin embargo, el apoyo no sería gratuito, sino que, puedan ayudarlo desde las entidades de justicia a revisar su caso.

“No hay daño cerebral irreversible. Lo opero gratuitamente si cambian mi condición judicial”, mencionó Cerrón Rojas dejando en claro que la edad del integrante de la policía sería beneficioso para una óptima recuperación.

CASO DE ROGER QUISPE

Con tan solo 25 años, Roger Quispe se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, después de haberse caído del cuarto piso de la comisaría de Pamplona II en San Juan de Miraflores (SJM) mientras se encontraba limpiando la ventana de la dependencia policial.