Congreso: aprueban predictamen para la extensión del Reinfo hasta diciembre de 2027

Con 17 votos a favor y tres en contra, la Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió aprobar el predictamen que busca extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027.

Tras darse el visto bueno en el grupo de trabajo del Legislativo, la norma tendrá que ser debatida entre las diversas bancadas parlamentarias en una sesión del pleno, la cual deberá ser informada en los próximos días.

¿QUÉ SE BUSCARÁ CON LA AMPLIACIÓN DEL REINFO?

La propuesta de la ampliación del Reinfo busca incluir a más de 50 mil mineros, quienes habían sido separados a mitad de este 2025, debido a que no habían registrado ningún tipo de actividad durante el último año.

Cabe mencionar que, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular) y Diana Gonzáles (Avanza País), fueron los integrantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que mostraron una postura negativa por la extensión.