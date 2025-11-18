Ministro de Justicia no respalda al jefe del INPE tras denuncia de presunto soborno

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, afirmó este martes que no respalda al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, quien se encuentra implicado en presuntos actos de soborno e incumplimiento de funciones. Martínez indicó que su cartera “evaluará las decisiones” y que existen instancias encargadas de revisar el caso antes de emitir una postura definitiva.

Consultado sobre el apoyo al funcionario, el ministro sostuvo que “no se trata de respaldo”, sino de prudencia y de un análisis detallado del tema. “Hay que hacer una evaluación del tema”, señaló a Canal N, subrayando que la opinión de su sector no puede interferir en las instancias que actualmente investigan la situación.

La semana pasada, Martínez anunció el inicio de acciones disciplinarias contra Paredes, asegurando que el Ejecutivo actuará conforme al marco legal vigente para determinar su continuidad. “Lo que hemos hecho es iniciar las acciones disciplinarias que corresponden. Y nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones y los procedimientos disciplinarios que correspondan”, explicó.

ACUSACIÓN CONTRA IVÁN PAREDES

Según reportó el dominical Cuarto Poder, Paredes habría coordinado la devolución de un cobro de 80 mil soles para facilitar la excarcelación de un expolicía condenado, aunque él ha negado la autenticidad de los audios difundidos. Además, el jefe del INPE fue multado por Indecopi con más de 16 mil soles por incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado.