Álvaro Paz de la Barra propone cadena perpetua para funcionarios que cometan actos de corrupción

El exalcalde de La Molina y precandidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, propuso sancionar hasta con cadena perpetua a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.

En entrevista para Exitosa, el exburgomaestre señaló que, en un eventual gobierno, daría como máximo un plazo de "7 días útiles" para que aquellos servidores públicos que hayan incurrido en actos corruptos renuncien a sus cargos.

"Les vamos a dar 7 días útiles a toda aquella autoridad actual, política, funcionario, servidores, trabajadores que se han dejado corromper, que han corrompido y quieren seguir corrompiendo, les vamos a dar 7 días útiles para que renuncien. Porque vamos a agravar las penas a cadena perpetua", dijo.

NO TEME A DENUNCIAS

En ese sentido, Paz de la Barra señaló que existe la posibilidad de que su propuesta le traiga problemas con tratados internacionales, sin embargo, enfatizó en la necesidad de que el país sea gobernado "con firmeza".

"En el caso de que los corruptos no se quieran ir, cadena perpetua de frente. Me van a denunciar internacionalmente, pero acá hay que gobernar con firmeza, con liderazgo", sostuvo.