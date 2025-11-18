Flavio Cruz defiende y saca la cara por Perú Libre: “El único partido de chol** somos nosotros”

Tras confirmarse que Vicente Alanoca no participará en las elecciones generales del 2026, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, salió en defensa del dirigente de izquierda y enfatizó que fue utilizado por la agrupación política de Nuevo Perú.

“Dije que él (Alanoca) es un hermano de clase. El mío en las entrevistas que daba, recordaba que hace más de 10 años tenía relación con Verónika Mendoza. Acá en Lima lo llaman caviar (…) Lamentó por Vicente Alanoca, ha pecado de ingenuo”, declaró.

SACA CARA POR PERÚ LIBRE

En ese contexto, Flavio Cruz decidió sacar cara por Perú Libre, argumentando que el único partido que representa a los diversos sectores del país, es la agrupación política que lidera el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

“El único partido de chol** es Perú Libre. El andino amazónico, el partido del Huaylas de la pollera, eso somos Perú Libre. Todos los peruanos deben identificar su postura de clase a partir del concepto de donde venimos y a dónde vamos”, manifestó.