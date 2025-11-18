Prófugo Cerrón respalda a Vicente Alanoca y denuncia "racismo" en Venceremos: "Quisieron utilizar solo su rostro"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, se pronunció luego que la coalición Venceremos, integrada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo, anunció la designación de Ronald Atencio como candidato presidencial, en reemplazo de Vicente Alanoca.

A través de sus redes sociales y desde la clandestinidad, el también exgobernador regional de Junín salió en respaldo de Alanoca y denunció "racismo" en la interna de Venceremos, alegando que "solo quisieron utilizar su rostro".

"Lo sucedido con Vicente Alanoca no es una sorpresa. Los caviares quisieron utilizar solo su rostro, y con el mismo fin captaron a Margot Palacios y hoy postulan a Pedro Castillo a una curul, pero lo cierto es que su racismo les impide verse debajo de un liderazgo andino, ya que detestan esa condición", manifestó.

SOBRE RONALD ATENCIO

Asimismo, Cerrón Rojas, investigado por corrupción, cuestionó el perfil del candidato Ronald Atencio, quien además es abogado de Guillermo Bermejo, quien purga condena en Ancón por el delito de afiliación al terrorismo.

"Hoy desenmascaran sus preferencias con un candidato limeño, hispanohablante y urbano, ajeno a los intereses quechuas y aimaras, que inicialmente decían reivindicar con Alanoca", sostuvo.