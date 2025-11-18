Caso Mochasueldos: embargan inmueble de suspendida congresista María Cordero Jon Tay

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría y ordenó el embargo de un inmueble vinculado a la suspendida congresista María Cordero, como parte del proceso en su contra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

El juez Juan Checkley resolvió inscribir el embargo sobre el bien inmueble por un monto de S/200 mil. Esta acción se enmarca en la investigación que realiza la Fiscalía por presuntos actos de apropiación indebida de haberes de trabajadores de su despacho parlamentario.

FUNCIONES PERSONALES

La casa de la exlegisladora de Fuerza Popular se ubica en la provincia de Barranca, específicamente en el jirón Alfonso Ugarte N°357. Ella es investigada por supuestamente apropiarse de los sueldos de sus trabajadores, estos casos son conocidos como “mochasueldos”.

Según la Fiscalía, Cordero Jon Tay habría exigido a un extrabajador identificado como Rafael C. el 50% de su sueldo entre marzo y agosto de 2022. Además, se le imputa haber obligado al exempleado a realizar funciones personales, como llevarla de compras, recoger su ropa, etc.