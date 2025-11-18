Betssy Chávez: Parlamentarios votarán este miércoles informe final para inhabilitar a expremier

El Legislativo debatirá y votará, mañana miércoles, el informe final de la Denuncia 351, que concluye acusar por infracción constitucional a la expremier Betssy Chávez Chino, por el golpe de Estado, realizado el 7 de diciembre de 2022.

El documento también propone imponer a la expremier del gobierno de Pedro Castillo Terrones la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública por la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución.

SEMIPRESENCIAL

La sesión plenaria donde se verá la Denuncia 351, interpuesta por la congresista Patricia Chirino Venegas, de la bancada Renovación Popular, se iniciará a las 15:00 horas y será semipresencial, según lo acordado en la junta de portavoces.

Como se sabe, Betssy Chávez se encuentra en la embajada de México, desde hace 15 días, a la espera de un salvoconducto para viajar a ese país. Esta situación generó que las relaciones entre ambas naciones estén a punto de romperse.