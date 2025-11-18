José Jerí: Estado de emergencia será prorrogado para seguir con las acciones contra la criminalidad

El presidente José Jerí señaló que el estado de emergencia en Lima y Callao, que entró en vigor el pasado 22 de agosto, será prorrogado, a fin de seguir con las importantes acciones emprendidas por el actual Gobierno para hacer frente a la criminalidad.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, manifestó.

DE LA DEFENSIVA A LA OFENSIVA

Dijo también que, cuando asumió la Presidencia, encontró cifras de criminalidad en alza, con una alarmante “inacción” del Estado. No obstante, su gestión ha logrado controlar el crecimiento de la delincuencia y que el siguiente paso es hacer que las cifras bajen.

Cabe recordar que el estado de emergencia entró en vigor a las 00:00 horas del pasado 22 de octubre, medida que el propio presidente Jerí Oré anunció, indicando que ahora "Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen".