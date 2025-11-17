Harvey Colchado revela que gobierno de José Jerí le ofreció ser ministro del Interior

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, reveló que allegados al gobierno del presidente José Jerí le ofrecieron el cargo de ministro del Interior en el Gabinete liderado por el premier Ernesto Álvarez.

En entrevista para el diario La República, el policía en retiro, quien busca postular al Congreso en las Elecciones del 2026, señaló que gente cercana al entorno del mandatario se contactaron con él para ofrecerle la jefatura del Mininter.

"Un agente que es afín (al gobierno) me buscó y me dijo. Yo le dije que lo primero que tiene que hacer (...) es modificar y pedir la derogación de todas las leyes pro crimen. Nunca me respondió", manifestó.

¿A QUÉ PARTIDO SE SUMARÁ?

Por otra parte, Colchado indicó que aún no ha decidido el partido por el cuál buscará llegar al Congreso en los próximos comicios, sin embargo, confesó que mantiene conversaciones con Ahora Nación de Alfonso López Chau y Libertad Popular de Rafael Belaúnde.

"Los dos son decentes y sus equipos me parecen muy buenos… Estoy conversando con ellos y son interesantes ambos, pero eso lo decidiré junto con mi equipo", sostuvo.