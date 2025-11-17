Lucinda Vásquez: Comisión de Ética iniciará investigación en su contra por caso ‘Cortauñas’

Con ocho votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, la Comisión de Ética del Congreso dio el visto bueno para iniciar investigación contra Lucinda Vásquez por el denominado caso ‘Cortauñas’, donde se encuentra involucrado uno de sus extrabajadores.

Más del 50% de integrantes del grupo de trabajo del Parlamento aprobaron comenzar con las indagaciones contra Vásquez Vela, quien estaría involucrada en una presunta falta ética, la cual se determinará en las próximas semanas.

UNA DENUNCIA MÁS EN EL HISTORIAL DE LUCINDA VÁSQUEZ

Al parecer el periodo parlamentario de Lucinda Vásquez no ha sido positivo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo admitió la denuncia contra la congresista por el presunto favorecimiento en el concurso docente de 2021.

Cabe mencionar que, el extrabajador de la legisladora involucrado en el denominado caso ‘Cortauñas’, enfatizó que se animó a brindarle un tipo de ayuda, debido a que Vásquez Vela es una paciente oncológica.