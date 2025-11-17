Eduardo Castillo destaca trabajo de José Jerí: “Saludo que vea las necesidades de las regiones”

A más de un mes de haber asumido la presidencia del Perú tras confirmarse la vacancia de Dina Boluarte, el congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, destacó el trabajo que viene realizando el actual mandatario del Perú, José Jerí.

Durante una entrevista en Canal N, el parlamentario aprobó los viajes que viene realizando el jefe de Estado a diversas regiones del territorio nacional, ya que, puede conocer las demandas de los pobladores que no han sido atendidas desde hace varios años.

“Es importante y saludo que el presidente vaya al interior del país para que el mismo vea la necesidad y entiendo por algunas declaraciones de algunos gobiernos locales que él si está poniendo resolución y dando soluciones”, comentó.

TIENE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

Eduardo Castillo recordó que José Jerí participa continuamente en los operativos que realizan los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y saludó la comunicación con los ciudadanos. “En cuanto le ponen un micro comunica las acciones que realiza”.