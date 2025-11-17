¡Atención! Ministerio de Cultura informa que su cuenta de X ha sido hackeada

Por medio de una publicación en su página Facebook, el Ministerio de Cultura (Mincul) anunció a los ciudadanos que su cuenta de X (antes Twitter) ha sido vulnerada, por lo que, pidieron comprensión ante esta problemática.

En el comunicado, se puede leer que desde el Mincul han iniciado todos los trabajos necesarios para recuperar la funcionabilidad, esperando que en las próximas horas se tenga alguna novedad de este impase en sus plataformas digitales.

“Informamos a la ciudadanía que la cuenta de X del Ministerio de Cultura ha sido hackeada. Estamos realizando las acciones correspondientes para recuperar su funcionamiento oficial”, se puede leer en el post.

HACKEO EN LA RENIEC

Meses atrás, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que su página fue hackeada, tenido la problemática de la filtración de datos de los ciudadanos, por lo que, el Congreso solicitó la renuncia de la jefa de la entidad, Carmen Velarde.