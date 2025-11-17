Ariana Orué: Comisión de Ética aprueba investigar a la congresista por usar a su asesor como chofer

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes por mayoría investigar a la congresista Ariana Orué (Podemos Perú), por presunta inconducta vinculada a los trabajadores de su despacho congresal.

Con nueve votos a favor, el grupo de trabajo presidido por el parlamentario Elvis Vergara (Acción Popular), aprobó dar inicio al proceso de indagación contra Ariana Orué en la sesión que se llevó a cabo en la sala "Francisco Bolognesi" desde las 4:00 pm.

SOBRE EL CASO

Como se recuerda, un informe de Cuarto Poder reveló que la legisladora utilizó a su coordinador parlamentario, Álex Paredes, como una especie de chofer privado para que la traslade a su gimnasio personal.

Al respecto, Orué aseguró que los traslados ocurrieron "solo un par de veces" y que todo se dio "fuera del horario laboral", pese a que el reportaje del citado medio precisó que ello habría ocurrido en horas de la mañana de un día de Pleno Legislativo.