Phillip Butters revela que volverá a Puno: “No puede ser una zona liberada por violentistas”

Después de que se registrara una serie de incidentes durante su visita a una radio local de Puno, el precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, reveló que muy pronto regresará de visita a la región.

En una entrevista en RPP, el también comunicador enfatizó que en la ciudad hay grupos de personas que le gusta generar el caos, por lo que, no pueden considerarse como abanderados de retornarle la tranquilidad a los pobladores. Además, recordó su llegada a otras provincias, donde fue recibido sin ningún tipo de inconvenientes.

"Voy a regresar, no sé si pronto (...). Pero el punto es que Puno no puede ser una zona liberada por violentistas. (...) El día anterior y los últimos tres días previos, yo he dado 15 entrevistas en Cusco y no ha habido ningún problema", declaró.

RADICALES ATEMORIZAN A LOS CIUDADANOS

De acuerdo a Phillip Butters, hay regiones en el territorio peruano, que vienen siendo atemorizados por grupos radicales, que tienen como finalidad continuar con el desorden en el país. “Lo que pasa es que hay gente extremista que tiene también dominada por el terror a Juliaca”.