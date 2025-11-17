Pamela López se encuentra afiliada a Perú Primero, partido de Martín Vizcarra

Pamela López, influencer y expareja del futbolista Christian Cueva, aparece como afiliada al partido político Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra, según el registro del Jurando Nacional de Elecciones (JNE).

Así lo dio a conocer la periodista Milagros Leiva en sus redes sociales, que publicó una imagen sobre el historial de afiliación de López, quien aparece como inscrita al partido del "Lagarto", desde el 7 de octubre del 2024.

POSTULARÍA AL CONGRESO

Cabe precisar que hace unos días, Pamela López confirmó que ya se encontraba inscrita a un partido con miras a las Elecciones Generales del 2026 e indicó que ya estaba recibiendo "asesoramiento" para lo que sería su postulación a la Cámara de Diputados.

"Es algo que me interesa y siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo. Estoy asesorándome con personas del partido. Ya tengo un líder y pertenezco a un partido", sostuvo.