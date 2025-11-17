Miguel Torres responde a detractores y defiende postulación de Keiko Fujimori: “Quiere poner orden”

Luego de que se conociera que Keiko Fujimori volverá a postular a la presidencia por cuarta vez en las elecciones generales del 2026, el precandidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Torres, respondió a los detractores de la hija de Alberto Fujimori.

Durante una entrevista en Willax, el exparlamentario enfatizó que el objetivo que tiene la lideresa del partido que integra, es retornarle la tranquilidad a los ciudadanos, quienes se han visto afectados por los constantes casos criminales que se registran en el Perú todos los días.

“Yo veo ahí a una lideresa que la tiene clara. Ella quiere ir a la presidencia de la República, ella quiere poner orden con autoridad. Ella dice: ‘Oye, por si acaso, yo me estoy presentando a una propuesta en concreto’”, manifestó.

EQUIVOCACIÓN DE FUERZA POPULAR EN LA POLÍTICA

Ante los constantes cuestionamientos ciudadanos que recibe Fuerza Popular, Miguel Torres reconoció que la agrupación ha tenido una serie de errores en la política peruana. “No tengo ningún reparo al decirte que, por cierto, hemos cometido muchísimos errores en el pasado”.